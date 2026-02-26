  • Video Galeri Foto Galeri
Tan Taşçı’dan aşka ikinci şans!

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında ünlü sanatçı Tan Taşçı’nın, altı ay önce ayrıldığı dans hocası sevgilisi Daria Dasha Nozdria ile barıştığını açıkladı.

İki yıldır Bodrum’da birlikte yaşayan çiftin ayrılığı kısa sürerken, Üstündağ’ın iddiasına göre ikili yeniden bir araya gelerek ilişkilerine devam etme kararı aldı.

