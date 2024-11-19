Tag Heuer yeni yarış dönemine Tag Heuer Monaco Chronograph Racing Green ile giriyor

TAG Heuer Monaco'nun Yarış Ruhu

Daima yarışlarla yakın ilişki kurmuş saat markalarından TAG Heuer, Monaco koleksiyonunda bu yaklaşımını somutlaştırıyor. Piyasaya sürüldüğü 1969 yılında sektörde adeta devrim yaratan model, piyasadaki diğer saatlerden farklı olarak yenilikçi Calibre 11 mekanizmasına sahip kare kasalı ve su geçirmez ilk kronografı içeriyor. Ayrıca cesur tasarımının yanı sıra, adını Formula 1'in en ünlü yarışlarından birine ev sahipliği yapan efsanevi şehir devletinden almasıyla da dikkat çekiyor. Markanın kalbi ve tarihinde özel bir yer tutan bu ilişki, TAG Heuer kimliğinin önemli bir parçasını günümüze taşıyor.

Birçok kişi TAG Heuer Monaco’yu neslinin en büyük aktörlerinden Steve McQueen ile ilişkilendiriyor. Hollywood yıldızı 1970’te Le Mans filmini çektiği sırada, profesyonel sürücü ve kişisel antrenör Jo Siffert ile aynı yarış kıyafetini ve saat markasını seçti. Bu hareketiyle özgün bir yarışçı rolünü canlandırmayı amaçlayan oyuncu, Heuer Monaco saatini gururla takarak kısa sürede bir stil ikonuna dönüştü.

Yıllar geçtikçe TAG Heuer Monaco, gerçek bir sanat eseri niteliği kazanmasına yol açan yeni malzemeleri, teknolojileri ve tasarım unsurlarını birleştirip gelişmekten vazgeçmedi ve hızla markanın avangart ruhunun bir sembolü haline geldi. TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green isimli son versiyonu da bir istisna değil; markanın inanılmaz yarış mirasına ve 2023'teki Racing Blue örneğini takiben, bu alanda bıraktığı kalıcı ize saygı göstermeye devam ediyor.

Yarışın En İyi Yol Arkadaşı

İkonik TAG Heuer Monaco modeli, markayı motor sporları dünyasına bağlayan onlarca yıllık tarih boyunca istikrarını korudu. 20. yüzyılın başlarından 1960'lara kadar yarışçılar, üreticiler veya sponsorlar yerine ülkelerine özgü araba kıyafetleriyle yarışıyordu. Her ülkenin kendine has bir rengi vardı: canlı İtalyan kırmızısı, Almanya'nın gümüşten önce kullandığı beyaz ve geçtiğimiz sene Monaco Chronograph Racing Blue'da görülen, Fransa ile özdeşleşmiş mavi tonu. Bu yeni sayfada ise TAG Heuer’in son tasarımı Monaco Chronograph Racing Green meşhur İngiliz yarış yeşilinden esinleniyor.

İngiliz motor sporlarıyla anılan yarış yeşili, tarihsel bir önem teşkil ediyor. TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green'in her unsuru, tarihi İngiliz yarış arabaları ve onların beyaz ile sarı dokunuşlarından ilham alıyor. Saat; 1920'ler ve 1930'ların spor arabalarında görülüp motorlu gösterge panellerini hatırlatan, güneş ışını ile fırçalanmış gümüş kadranının zamansız ve zarif görünümüyle bu temayı yansıtıyor.

Kadran, parlatılmış ve gümüşlenmiş sekiz saat işaretinin yanı sıra zamanın zahmetsizce okunmasını kolaylaştıran 12 adet açık yeşil Super-LumiNova® nokta işaretiyle tamamlanıyor. Özellikle saat 12 yönündeki göstergede, kronografın sarı merkezi ibresine ve ünlü yarış arabalarındaki sarı detaylara doğrudan bağlantı sağlayan canlı sarı renkte bir şerit bulunuyor.

Şık yeşil alt kadranlar canlı fakat sofistike bir tonla geleneksel yarış rengini onurlandırırken, koleksiyoncular ve saat meraklılarına hitap eden tarihi Heuer logosu zengin marka mirasını anımsatıyor. Tıpkı Monaco’nun DNA'sına ilk günden işlendiği gibi, kurma kolu yine saat 9 konumunda bulunuyor.

TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green; sağlamlık ve hafifliği aynı anda sunmasının yanı sıra sportif bir his de uyandıran, kumlanmış 2. derece titanyum kasa içine yerleştirilmiş otomatik Calibre 11 kronograf tarafından destekleniyor ve içindeki hareketlerin görülebildiği safir kasa arkasını kapsıyor.

Modelin klasik İngiliz centilmen estetiğini yansıtan yeşil, delikli bir kayışı mevcut. Kayış, Heuer logolu katlanabilir bir titanyum tokayla sabitleniyor. Sınırlı sayıda üretilen TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green, "ONE OF 1000" yazısı taşıyan kasa arkası ile öne çıkıyor. Canlı sarı tonunda detaylarla renklendirilmiş özel tasarım siyah bir pakette sunulan saat, centilmen sürücüler için biçilmiş kaftan.

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