Süreyya Yalçın’ın giydiği altın kaplama elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Daha önce yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, hızla kilo vererek bir deri bir kemik kaldı. Zayıflığıyla herkesi şaşkına çeviren Yalçın, kesenin ağzını açarak 3 milyon TL'lik altın kaplama elbise giydi.

Süreyya Yalçın bir davete katılmak için modacı Pınar Kerimoğlu imzalı bir elbise tercih etti.

Yalçın'ın altın kaplama üzerine elmas ve Yakut taşlar işlenen kıyafetinin fiyatı ise tamı tamına 3 milyon TL.

Sosyetik ismin milyonlarca liralık elbisesi kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Yalçın'ın zayıflıktan dolayı kıyafeti taşıyamadığını söylerken bir kısım da çok yakıştırdı.

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