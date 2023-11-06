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Süperstar’dan Akdeniz çıkarması  

Türk pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor.

Süperstar’dan Akdeniz çıkarması  

Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği etkinlikte önceki akşam Antalya Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, Sold Out konserine bir yenisini daha ekledi. Günler öncesinden tüm biletleri tüketen Süperstarın hayranları konserden saatler öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Süperstar’dan Akdeniz çıkarması  

Burcu Sedef’in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, eşsiz sahne performansı, güçlü yorumu ve muhteşem enerjisiyle adeta Antalya’yı salladı.

Süperstar’dan Akdeniz çıkarması  

Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerin yoğun ilgisinden dolayı hayranlarına teşekkür eden Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine iki kere bis yaparak sevilen şarkılarını konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Süperstar’dan Akdeniz çıkarması  

Öte yandan konserlerine kaldığı yerden devam edecek olan Süperstar, 11 Kasım Adana’da 17 Kasım’da ise İstanbul Zorlu Psm’de sahne alacak.

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