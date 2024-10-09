Sinemadan kitaba

Filmle aynı ismi taşıyan "Dedemin Gözyaşları – Sihirli Piyano" adlı kitabını, gala gecesine katılan tüm davetlilere hediye ederek unutulmaz bir sürprize imza atan İhsan Taş, sanat dünyasındaki başarısını, şimdi de edebiyat alanında taçlandırıyor.

İhsan Taş'tan Kısa Bir Mesaj:

"Bu kitabı yazmak, film kadar heyecan verici bir yolculuktu benim için. Dedemin Gözyaşları’nda anlattığım hikâye, sadece beyaz perdede değil, sayfalarda da can buldu. Her satırında büyük bir duygu ve yaşam izleri var. En önemlisi, bu projeden elde edilen gelirlerle lösemi hastası çocuklara umut olabilecek olmam benim için paha biçilemez. Onlara destek olabilmek, bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor."

Son zamanlarda adından en çok bahsedilen isimlerden biri olan İhsan Taş, bu son çalışmasıylahem sinema hem de edebiyat dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

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