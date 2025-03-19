Sinemada yapay zeka

Yapay zekâ sayesinde, sinema-dizi dünyasında verimlilik ve yaratıcılığın artacağını belirten İhsan Taş, “Bu teknoloji sayesinde senaryo geliştirmeden sahne tasarımına, özel efektlerden post-prodüksiyon aşamasına kadar bir çok alanda sinema sektörü daha hızlı ve güçlü bir şekilde büyüyecek. Gelecekte, seyirciyle kurduğumuz duygusal bağ daha da güçlenip, anlamlı hale gelecek” dedi.

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