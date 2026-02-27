  • Video Galeri Foto Galeri
Simge Sağın'dan çarpıcı açıklamalar! Bülent Ersoy'un dönerini yedim korkudan ölecektim

Simge Sağın, katıldığı programda Bülent Ersoy ve Sezen Aksu ile yaşadığı unutulmaz yemek anılarını ilk kez paylaştı. Oğuz Yenihayat'ın YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, yemek ve gastronomi üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Sağın, bir çekim sonrasında açlığına yenik düşüp farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan özel döneri yediğini itiraf etti. O anları kahkahalarla anlatan şarkıcı, "Gittim kadının dönerini yedim bitirdim. Sonra o geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Benim midemde o döner! Çok korktum, 'Beni öldürecek herhalde' dedim" sözleriyle izleyenleri güldürdü. Ersoy'un bu durumu büyük bir nezaketle karşılayıp, "Afiyet olsun canım benim" dediğini belirten Sağın, Diva'yı efsane yemek yiyen biri olarak tanımladı.

SEZEN AKSU BİZE KAZANLA MAKARNA YAPTI
Şarkıcı, Sezen Aksu'nun mutfaktaki maharetini anlattı. Aksu'nun stüdyoda yaklaşık 20 kişiye kendi elleriyle özel soslu, kıymalı makarna yaptığını belirten Sağın, "Hayatımda ilk defa bana nasip oldu, Sezen Aksu'nun elinden yemek yedim. İnanılmaz güzel bir sos yapmıştı, 20 kişiyi doyurdu, kazanla yaptı" diye konuştu. Şarkıcı ayrıca, Aksu'nun yemekten sonra çocuk gibi şen bir tavırla, "Beni övün, nasıl olmuş?" diye sorduğunu da sözlerine ekledi.

ŞARKISINI YEMEĞE UYARLADI
Programda neşeli tavırları ile dikkat çeken Sağın, sevilen bir şarkısını yemeğe uyarlayarak izleyicilere sürpriz yaptı. Şarkı sözlerini 'Aç koynunu gireceğim... Lahmacundan yiyeceğim, söylenme' şeklinde değiştiren şarkıcı, sempatik tavırlarıyla programa damga vurdu.

