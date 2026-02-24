  • Video Galeri Foto Galeri
Sevda Demirel'den özel hayat açıklaması!

Sevda Demirel'den özel hayat açıklaması! İşte detaylar...

 Sevda Demirel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Model, "Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Albümle ilgili bir şeye girmiyorum. İnsanlar maalesef beni tek kalıba oturtuyor, oradan çıkarmıyorlar. 53 yaşındayım, spor yapıyorum. Bahçeli evim var, hayvanlarım huzurlu ve sakin bir şekilde yaşıyorum" dedi.

Yüzündeki kızarıkları için Demirel, "Eksozom yaptırdım ama sünnet derisinden ve bebek kordonundan yaptırmadım. Epstein dosyasını okuduktan sonra bebek kordonu yaptırmamaya karar verdim. Beni çok etkiledi. Sadece doktorumun önerdiği şeyi yaptım. Hiç kimsenin DNA'sını almak istemedim" diye konuştu.

Epstein dosyası için Demirel, "Olağan dışı şeyler olmuş, aklım beynim almıyor. Zaman makinesi olsa 2000'li yıllara gitsek. O yılları çok özlüyorum. Gençlik için korkunç yıllar. Çocuklara ve hayvanlara yapılanlar, korkunç. Bir mucize olurda düzelir inşallah. Manevi boşluk dünyayı ve insanları dibe çekiyor" açıklamasını yaptı.

Hayatında kimsenin olmadığını belirten model, "Bir adam zengin diye elini tutmadım. İhtiyaç duymadım. Erkeksiz yaşam oh ne rahat" dedi. Sokakta gezen bir çocuğunun yalın ayak basması üzerine ailesine kızan Demirel, "Anne olmadığım için çocuklara çok düşkünüm" ifadelerini kullandı.

ALLAH BİR AŞKTIR
Maneviyatla ilgili model, "Beni o yüzden böyle ortamlarda görüyorsunuz. Yaşla ilgisi yok. Ben merkezinden çıktıkça daha çok yaradana yönelir ve seviyorsunuz. Bunun kapanmakla ilgili yok. Allah bir aşktır. Allah'a sarılan kimse yarı yolda kalmaz" açıklamasını yaptı.

