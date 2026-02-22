  • Video Galeri Foto Galeri
Sevda Dalgıç'a ailesinden erken doğum günü kutlaması

Sevda Dalgıç'a ailesinden erken doğum günü kutlaması geldi.

23 Şubat'ta doğum gününü kutlayacak oyuncuya, ailesi sürpriz yaparak erken kutladı.

Dalgıç, kutlamadan çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Oyuncu, "Erken gelen doğum günü ailem kocaman kocaman sizi seviyorum" diye yazdı.

