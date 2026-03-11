 Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesi

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya’ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen Vergi Haftası kapsamında teşekkür belgesi verildi.

Gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç takdim etti.

