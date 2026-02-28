  • Video Galeri Foto Galeri
Serenay Sarıkaya'dan Phuket pozları

Serenay Sarıkaya, Phuket'a gitti.

Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Sarıkaya, "Phuket/Bangkok Şubat/February" notuyla paylaştığı karelere kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

