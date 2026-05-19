Seren Uzun ile Sinan Öztürk evlendi

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Seren Uzun, iş insanı Sinan Öztürk ile düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.



Aile yakınları, dostları ve çiftin sevenlerinin katıldığı düğün gecesi duygu dolu anlara sahne oldu.



Aylar süren hazırlıkların ardından gerçekleşen düğünde çiftin mutluluğu gözlerden kaçmazken, yurt içi ve yurt dışından gelen davetliler geceye yoğun ilgi gösterdi.



Şıklığın ve zarafetin ön planda olduğu organizasyonda romantik anlar kadar eğlenceli dakikalar da yaşandı. Trabzonspor’un eski başkanı ve iş insanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve DenDen Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu da gönderdikleri tebrik mesajları ve çiçekleriyle çifti onore eden isimler arasında yer aldı.



Seren Uzun ve Sinan Öztürk, nikâh sonrası davetlileri tek tek karşılayarak bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti.



Çifte yakın kaynaklar, düğünün çiftin hayal ettiği gibi “masalsı” bir atmosferde geçtiğini ifade etti. Geceden paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, çift için binlerce tebrik mesajı paylaşıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.