 Serdar Keskin'in imza günü ilgiden uzadı

Serdar Keskin, 'Yapay Zeka ile Düşünmek' kitabının imza gününde yoğun ilgi gördü. Yazar, ikinci baskısı olan eseriyle Bağdat Caddesi'ndeki D&R'da sevenleriyle buluştu.

Atölye sonrası, kitap imzalama ve sohbet için ayrılan 40 dakika, katılımcıların yoğun ilgisi nedeniyle uzadı.

Etkinlik, klasik bir söyleşi veya imza gününün ötesinde, interaktif bir deneyim olarak tasarlandı.

Katılımcılar, kendi cihazları (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) ile aktif olarak katıldı.

Herkes, kendi hayatından getirdiği gerçek problemler üzerinden yapay zeka ile nasıl daha etkili iletişim kurabileceklerini deneyimlemiş oldu. Atölye boyunca, katılımcılar yapay zekaya önce bağlamsız sorular sorarak jenerik cevaplar aldı.

Ardından, aynı soruları stratejik bir çerçeve ile yeniden sorarak spesifik ve değerli cevaplar almış oldu. İki deneyim arasındaki farkı kendi problemleri üzerinden görüldü. Atölye, 'Yapay Zeka ile Düşünmek' kitabında yer alan özgün kavramları canlı olarak deneyimleme fırsatı sundu.

Kitabın ana metaforu olan 'Marangoz vs. Bahçıvan' felsefesi, yapay zekaya komut vermek yerine onunla stratejik diyalog kurmanın önemini vurguladı. Katılımcılar, kitaptaki '5 Komut Verme Tuzağı' ve '5 Stratejik Soru Çerçevesi' kavramlarını kendi hayatlarına uyguladılar.

