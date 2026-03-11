 Semiramis Pekkan Boğaz havası aldı

Semiramis Pekkan, Galataport İstanbul'da görüntülendi.



Güzel havayı fırsat bilen Pekkan, köpeğiyle Boğaz havası aldı.

Mağazalara bakan Pekkan, "Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum" dedi.



Nisan ayında Ajda Pekkan'ın vereceği konser için Pekkan, "Bir hazırlık bir hazırlık. Onda sürpriz bitmez" diye konuştu.

