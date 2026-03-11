  • Video Galeri Foto Galeri
Semiramis Pekkan Boğaz havası aldı

Semiramis Pekkan Boğaz havası aldı. İşte detaylar...

Semiramis Pekkan, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

Güzel havayı fırsat bilen Pekkan, köpeğiyle Boğaz havası aldı.

Mağazalara bakan Pekkan, "Sporumu ve yürüyüşlerimi yapıyorum" dedi.

Nisan ayında Ajda Pekkan'ın vereceği konser için Pekkan, "Bir hazırlık bir hazırlık. Onda sürpriz bitmez" diye konuştu.

