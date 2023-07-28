 Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!

Snob Magazin'in haberine göre; Selin Ciğerci, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Fit haliyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni, "57 kiloyum. Aralıklı oruç yapıyorum. Günde bir öğün yiyorum. Aralarda minik şeyler atıştırıyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.



Geçtiğimiz yıl Gökhan Çıra'dan boşanan Ciğerci, tektaşıyla dikkat çekti.

Ciğerci, "Kendim aldım. Aşk istemiyorum. Hayatımda ilk kez yalnız yaşıyorum. Kıbrıs'ta erkek arkadaşımla ufak bir tatil yaptım. Hayatımda ciddi ilişki yok. Flörtüzüm. Beni eğlendirsenler ve mutlu etsinler. Ciddi ilişkide yıpranma oluyor. Kadınlar olarak mutlu olmayı hak ediyoruz" diye konuştu.



Boyunundaki dövmesine sosyal medya fenomeni, "Egzotik yazdım. Yeni çıkacak markam. Kendime de egzotik meyve dediğim için... O yüzden yazdırdım. Bomba gibi ürenlerle kozmetik sektörüne damga vuracağım. Cumartesi 34'üncü şubemi açacağım" şeklinde konuştu.

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