  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!

Selin Ciğerci, boşandıktan sonraki değişmini anlattı! İşte detaylar...

Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!

 

Snob Magazin'in haberine göre; Selin Ciğerci, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Fit haliyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni, "57 kiloyum. Aralıklı oruç yapıyorum. Günde bir öğün yiyorum. Aralarda minik şeyler atıştırıyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.

Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!
Geçtiğimiz yıl Gökhan Çıra'dan boşanan Ciğerci, tektaşıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!

Ciğerci, "Kendim aldım. Aşk istemiyorum. Hayatımda ilk kez yalnız yaşıyorum. Kıbrıs'ta erkek arkadaşımla ufak bir tatil yaptım. Hayatımda ciddi ilişki yok. Flörtüzüm. Beni eğlendirsenler ve mutlu etsinler. Ciddi ilişkide yıpranma oluyor. Kadınlar olarak mutlu olmayı hak ediyoruz" diye konuştu.

Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!
Boyunundaki dövmesine sosyal medya fenomeni, "Egzotik yazdım. Yeni çıkacak markam. Kendime de egzotik meyve dediğim için... O yüzden yazdırdım. Bomba gibi ürenlerle kozmetik sektörüne damga vuracağım. Cumartesi 34'üncü şubemi açacağım" şeklinde konuştu.

 Selin Ciğerci boşandıktan sonraki değişmini anlattı!

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında
  Magazin

Meryem Uzerli dünya güzelleri arasında

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı
  Magazin

Nilperi Şahinkaya tatil sezonunu kapattı

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz ikinci kez çocuklarını kucağına alacak
  Magazin

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz ikinci kez çocuklarını kucağına alacak

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?
  Magazin

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?

Müge Boz'dan flaş karar
  Magazin

Müge Boz'dan flaş karar

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  
  Magazin

Hadise'nin sahnesinde kafa karıştan olay  