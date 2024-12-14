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Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti: El insaf!

Selda Bağcan, Avrupa turnesine devam ediyor. Efsane sanatçı, hakkında çıkan "yoğun bakıma alındı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti: El insaf!

Selda Bağcan, Avrupa turnesine kaldığı yerden devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu hakkında çıkan "yoğun bakıma alındı" yönündeki iddiaları yalanlandı. Sanatçı, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti: El insaf!

Hollanda'dayız! Yarın Utrecht'te konserim var

"Selda Bağcan entübe edildi" şekilde yapılan paylaşımlar üzerine usta sanatçı Selda Bağcan, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e "El insaf" diyerek iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Yalan haberlerin kendisini üzdüğünü ve düzeltilmesini istediğini belirten sanatçı, "Şu anda Hollanda'dayız. 15 Aralık 2024'te Utrceht'de konserim var" dedi. 

Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti: El insaf!

Selda Bağcan, Hollanda konseri öncesinde Almanya da sahne almış, Sezen Aksu süitinin önünde poz vermişti. Amsterdam'da konser verdikten sonra Viyana'ya geçeceklerini belirten efsane sanatçı Selda Bağcan, sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan olumsuz iddiaların asılsız olduğunu belirterek gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini istedi.

Selda Bağcan 'entübe oldu' haberlerine isyan etti: El insaf!

Amerika konserlerini iptal etmişti

Anadolu'nun güçlü sesi Selda Bağcan, yaklaşık bir ay önce paylaştığı video ile virüs kaptığını belirterek Amerika konserlerini iptal etmişti. Bu durum sanatçının hayranlarını oldukça üzmüştü. 'Yalan Dünya', 'Öyle Bir Yerdeyim Ki', 'Çemberimde Gül Oya', 'Adaletin Bu Mu Dünya', 'Yuh Yuh', 'Deniz'lerin Dalgasıyım', 'Sarı Saçlı Mavi Gözlüm', 'Ziller ve İpler' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Selda Bağcan protest müziğin en önemli temsilcileri arasında.

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