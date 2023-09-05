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Selçuk Aydemir acı haberi sette aldı

Selçuk Aydemir, 'Efsane' adlı filmin çekimleri sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı. Aydemir'in annesi İlknur Aydemir'i 'Mahalleden Arkadaşlar'da Nurgül Yeşilçay canlandırmıştı.

Selçuk Aydemir acı haberi sette aldı

 

Selçuk Aydemir’in 62 yaşındaki annesi, yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmen ve senarist, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilen annesi İlknur Aydemir’in acı haberini 'Efsane' adlı sinema filminin setinin kurulduğu Çorum'da aldı.

Selçuk Aydemir, annesini son yolculuğuna uğurlamak için İstanbul’a döndü. Aydemir, annesini defnettikten sonra film setine dönerek çekimlere devam etti.

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