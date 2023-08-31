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Samsun’da Ekin Uzunlar konseri

Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen konserde Samsunlulara 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

Samsun’da Ekin Uzunlar konseri

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu etkinlikleri 29 Ağustos gecesi yapılan konserle başladı. Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar’ın sahneye çıktığı konser, Samsunlulara unutulmaz bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. Ekin Uzunlar da sahnedeki ilk şarkısının ardından bisiklete bindi. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı Tütün İskelesi önünde yer alan Kurtuluş Yolu’nda yapılan konser büyük ilgi gördü. Samsunlular sanatçının sevilen şarkılarıyla eğlenmenin yanı sıra, 10. Yıl Marşı ve havai fişek gösterileriyle de 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşadı. Ekin Uzunlar İstiklal Marşı’na kemençeyle eşlik etti.

 Samsun’da Ekin Uzunlar konseri

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, “Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Biz bu konserleri İstanbul’da yapıyorduk, şimdi burada devam edeceğiz. Siz gençlerle bir arada olacağız” dedi.

 Samsun’da Ekin Uzunlar konseri

Ekin Uzunlar, “Bu organizasyonda olmaktan çok mutluyum. Çok büyük kalabalık vardı. Samsun’u çok seviyorum, Samsun da beni seviyor. Bu yıl içerisinde 4 kere Samsun’a geldim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samsun’da Ekin Uzunlar konseri
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu etkinliği, Milli Mücadele’nin simgesi olan Tütün İskelesi’nden 30 Ağustos sabahı saat 11.00’de yola çıkılarak 4 gün boyunca devam edecek. Rota, Samsun’dan başlayarak Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlerle dolu bölgeleri kapsayarak Ankara’ya ulaşacak. 4 etapta 100 bisikletçi toplam 600 kilometre boyunca pedal çevirecek ve bisiklet turu Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde sona erecek.

Samsun’da Ekin Uzunlar konseri

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