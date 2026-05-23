  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen isimleri Safa Sarı ve Atakan Çelik, birlikte hazırladıkları Sonkiüçdört adlı müzikli gösterinin ilk sahnesini BKM’de gerçekleştirdi.

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi
Poptan arabeske, efsane hitlerden oluşan gösteri büyük ilgi gördü. Gecede ikili, hem performansları hem de esprileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

 Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

90’lardan 2000’li yıllara uzanan unutulmaz şarkıları kendilerine has yorumlarıyla seslendiren ikiliye, sahnede Fabrika Müzik orkestrası eşlik etti.

 Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

Müzik ve mizahı bir araya getiren gösteride Sarı ve Çelik, anlattıkları eğlenceli hikâyelerle seyirciden sık sık alkış aldı.

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi
YAPAY ZEKÂYA KARŞIYIZ
Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, samimi tavırları ve esprili açıklamalarıyla dikkat çekti. “Canlı orkestrayla sahneye çıkıyoruz çünkü yapay zekâya karşıyız” diyerek güldüren komedyenler, BKM sahnesinde canlı performansın ayrı bir ruhu olduğunu söyledi.

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi
Sahnede sık sık ünlü isimlerin taklitlerini yapan Safa Sarı ve Atakan Çelik’in, özellikle Tarkan taklitleri büyük ilgi gördü. İkili, “90’ların en sevdiğimiz sanatçısı kesinlikle Tarkan’dı. Platformla sahneye çıkmayı düşündük ama kilodan dolayı vazgeçtik” sözleriyle kahkaha attırdı.

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi
Gösterilerinde ustaları Yılmaz Erdoğan’ı da anan ikili, Erdoğan’ı sahneye davet ettiklerini ancak esprili bir yanıt aldıklarını anlattı. Safa Sarı, yaşanan diyaloğu şu sözlerle paylaştı:

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi
“Yılmaz hocayı aradım, ‘Atakan’la konser vereceğiz’ dedim. O da ‘Allah’tan ben o tarihte yurt dışındayım’ diye cevap verdi.”

Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 14
    SEVDİM
  • 14
    BEĞENDİM
  • 14
    GÜLDÜM
  • 14
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dilan Çıtak gözyaşlarına hakim olamadı
  Magazin

Dilan Çıtak gözyaşlarına hakim olamadı

Gönül Yazar; Nazan Öncel ile Sezen Aksu arasında yaşanan polemik hakkında
  Magazin

Gönül Yazar; Nazan Öncel ile Sezen Aksu arasında yaşanan polemik hakkında

Ferhat Göçer'den yalı açıklaması
  Magazin

Ferhat Göçer'den yalı açıklaması

"Şule Senin Hikayen" dizisinin galası yapıldı
  Gündem

"Şule Senin Hikayen" dizisinin galası yapıldı

Eğitime destek buluşması
  Gündem

Eğitime destek buluşması

Esra Sönmezer sevgili kriterini açıkladı
  Magazin

Esra Sönmezer sevgili kriterini açıkladı