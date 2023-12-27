Rüya gibi düğün 

Nakkaştepe’de rüya gibi yapılan düğüne iş sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

Rüya gibi yapılan düğünde resmen şıklık yarışı vardı. İrem, ile Hüseyin Mert Saral çifti düğün boyunca davetlilerle tek tek ilgilendi. Sade geçen düğün renkli anlara sahne oldu.

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