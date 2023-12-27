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Rüya gibi düğün 

Geçtiğimiz aylarda nişan yüzüklerini takan İrem Saral  ile iş insanı Hüseyin Mert Saral, önceki gün yapılan düğün töreniyle dünya evine girdiler.

Rüya gibi düğün 

Nakkaştepe’de rüya gibi yapılan düğüne iş sanat ve spor dünyasından birçok isim katıldı. 

Rüya gibi düğün 

Rüya gibi yapılan düğünde resmen şıklık yarışı vardı. İrem, ile Hüseyin Mert Saral çifti düğün boyunca davetlilerle tek tek  ilgilendi. Sade geçen düğün renkli anlara sahne oldu. 

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