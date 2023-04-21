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Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber de babasının izinde... İşte detaylar...

Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde

Rüştü ile Işıl Reçber'in 16 yaşındaki oğlu Burak, babasının izinden gitti.
Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, İngiliz Queens Park Rangers takımıyla sözleşme imzaladı.

Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde

Işıl Reçber, o anları Instagram'dan paylaştı.

Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde
Reçber, "Bayram. Kapıda çalan zil, çocuk cıvıltısı duymaktır. Sarılmaktır, şekerden tatlı sohbettir sevdiklerimizle sofraya gelen bereket, sokağa inen harekettir. Neşedir yüzlerde, paylaşmaktır, barıştır, gurbetten alınan bir selamdır, haberdir, kavuşmaktır. Söylemektir sevdiğini, duymaktır, aile ile dost ile geçen her andır. En önemlisi de; paylaşmaktır mutluluğu" diyerek, önce bayramı kutladı.

Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde
Işıl Reçber, "Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz mutluluğumuzu gururumuzu oğlumuzun imza töreninden... 4 yaşında başladığı futbola Fenerbahçe'den geldiği Arsenal Akademi ardından İngiltere’nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" diye yazdı.

Rüştü Reçber'in oğlu babasının izinde

Reçber son olarak, "Maşallah oğluma da tüm çocuklarımıza da. Allah'ım hepsinin güzel günlerini göstersin bizlere. Hayallerindekiler hayırlı, hayırlı olan gerçek, yolları bahtları açık olsun inşaallah. Sevgi ve selam ile hepinizin bayramını kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden küçüklerin yanaklarından tüm Reçber Ailesi olarak öperiz" ifadelerini kullandı.

 

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