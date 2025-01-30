Rolls-Royce Enthusıasts’ Club 120. yıl kutlamaları için Astomeria’yı seçti

Astomeria, Londra’daki St. James House’ta gerçekleştirilen prestijli Rolls-Royce Enthusiasts’ Club 120. Yıl etkinliğinde, benzersiz modern sanat eserlerini büyük bir özenle sergileyerek Rolls-Royce Enthusiasts’ Club’ın zamansız şıklığıyla buluşturdu. Sanat dünyasının önde gelen isimleri ve saygın davetlilerin bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye’nin tanınmış sunucusu Burcu Esmersoy da bu özel gecenin özel konuklarından biri oldu.

“VİZYONUMUZU KÜRESEL PLATFORMDA PAYLAŞMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Astomeria'nın Kreatif Direktörü ve Kurucusu Rukiye Akdemir, bu iş birliğinde duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “Rolls-Royce Enthusiasts’ Club gibi bir marka ile ortaklık yapmak, vizyonumuzu ve değerlerimizi küresel bir platformda paylaşmak açısından büyük bir onur. Sanat ve zanaatkârlığı sürdürülebilirlik ve zarafetle birleştiren bu proje, bizim için gerçek bir başarı hikayesi oldu.”

Şubat ayında Rolls-Royce Enthusiasts’ Club ve Astomeria, Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenecek seçkin bir davetle bu iş birliğini taçlandırarak sanat ve zarafeti bir kez daha unutulmaz bir şekilde bir araya getirecek.

SANAT VE EL İŞÇİLİĞİNİN EVRENSEL BULUŞMASI

2021 yılında kurulan Astomeria, minimal malzeme kullanımı ve çevreye duyarlılığı temel alan sürdürülebilir el yapımı tasarımlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İlhamını, zarafet ve sürdürülebilirliğin sembolü haline gelen nadir Astomeria çiçeğinden alan marka, her bir tasarımıyla el işçiliği ve sanatın uyumlu birleşimini ortaya koydu. Bu tasarımlar hem estetik hem de çevre dostu yaklaşımlarıyla benzersiz birer sanat eseri olarak değerlendirildi. Rolls-Royce Enthusiasts’ Club’ın 120. yıl kutlamalarına özel olarak gerçekleştirilen bu iş birliği, Astomeria’yı Doğu ve Batı kültürlerini sanatın gücüyle bir araya getiren zarif bir köprü haline getirdi.

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