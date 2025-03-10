Ramazan Bayramı’nda çalışanlarınıza tek kartla sınırsız hediye seçeneği

Paylaşmanın, birlikteliğin ve sevdiklerimizi mutlu etmenin zamanı Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bu dönem aynı zamanda işveren ile çalışan arasındaki bağı güçlendirmek ve çalışanlara verilen değeri göstermek için en önemli dönemlerden biri. Bu kapsamda Edenred Türkiye’nin şirketlere tek kart ile esnek yan haklar çözümü olarak sunduğu Ticket Compliments, işverenler için çalışanlarına performanslarını takdir ettiklerini göstermeleri ve onların bayram sevincini paylaşmaları adına ideal bir çözüm. Hediye kartı sadece maddi bir değer sunmanın ötesinde, çalışanlara kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre bayram hediyesi seçme özgürlüğü sağlarken, işverenleri farklı tedarikçilerle anlaşmak, değişken fiyatları takip etmek veya nakliye işlemleri gibi zahmetli süreçlerle uğraşmaktan kurtarıyor.

Çalışanlarınıza en anlamlı bayram hediyelerini verin

Hediye ya da ödüllendirmenin sadece maddi bir jest değil, çalışanın tercihlerinin önemsendiği bir deneyim olarak görülmesi vizyonuyla geliştirilen Ticket Compliments, 81 ilde 7.500’ün üzerinde market ve 120 giyim-ayakkabı markası ile 40 binin üzerinde harcama noktasında, akaryakıttan kırtasiyeye, pilatesten yogaya, meditasyon seanslarından psikolojik destek paketlerine, kişisel gelişim programlarından market, teknoloji, kozmetik ve hatta mobilya alışverişine kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce markayı tek kartta birleştiriyor.

Çalışan bağlılığında yan hakların rolü belirleyici

Hızla gelişen iş dünyasında, çalışanların iş tatmini ve bağlılığını artıracak etkili çözümler sağlamanın önemi giderek artıyor. Gallup'un küresel araştırma sonuçlarına göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de çalışan bağlılığı oranı sadece % 14. 2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu da bu düşük oranla paralel şekilde, çalışanların “Bir şirketi çekici kılan şey nedir?” sorusuna ilk sırada “rekabetçi maaş ve yan haklar” yanıtını verdiğini ortaya koyuyor. Çalışanların %60'ı, kalma ya da gitme kararını maaş ve yan haklara göre alıyor. Bu doğrultuda bağımsız araştırmalar, 2025 İK trendlerinde çalışan bağlılığı ve deneyiminin ilk sırada olacağını gösteriyor.

Dünyada ve Türkiye’de çalışan yan hakları alanının öncü ve lider şirketi Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, “Ramazan Bayramı heyecanını çalışanlarıyla paylaşmak isteyen işverenler, en anlamlı hediyeleri vermek için birçok farklı yola başvuruyor. Ancak kişiselleştirilmiş deneyimlerin çalışanlar için oldukça önemli olduğu günümüz iş dünyasında, her çalışanın ihtiyacına, zevkine uygun hediyeleri seçmek zor ve maliyetli olabiliyor. Ayrıca fiyat araştırması, ürün tedariği ve teslimi gibi süreçler de göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden. ‘Doğru hediye ihtiyaç karşılayandır’ ilkesiyle oluşturduğumuz Ticket Compliments ise işvereni tüm bu operasyonel süreçlerden kurtarırken, yüzde 45’e varan bir maliyet avantajı sağlıyor. Sahip olduğu geniş marka yelpazesi sayesinde her çalışana sınırsız hediye seçeneği sunarak ihtiyaç ve zevklerine göre, kendileri ve sevdikleri için diledikleri gibi hediyeyi seçebilme özgürlüğü sağlıyor” dedi.

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