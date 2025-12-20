Rabia Soytürk ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor?  

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hakan Sabancı'nın iki haftadır Rabia Soytürk ile görüştüğü iddia edildi.

Oyuncu ve iş insanının, Anadolu Yakası'nda bir mekanda buluştukları öğrenildi.

Çiftin son bir haftada iki kez buluşması yeni aşk olarak yorumlandı.

