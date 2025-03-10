Prof. Dr. Sevil Atasoy'dan çok konuşulacak iddialar

Cem Garipoğlu Cinayeti: “Tek Başına Yapılabilir”

Türkiye’nin en çok tartışılan cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Atasoy, Cem Garipoğlu’nun cinayeti tek başına işleyebileceğini ifade etti. Olayın detaylarına dair yapılan spekülasyonların soruşturmanın sağlıklı ilerlemesini zorlaştırdığını belirtti.

Garipoğlu’nun ölümüne yönelik şüpheler nedeniyle mezarının açılmasını da değerlendiren Atasoy, “Bu mezarın açılması gereksizdi” diyerek, adli bilimler açısından sürecin farklı yönlere çekildiğini ifade etti.





“Kusursuz Cinayet Yoktur, Kusurlu Soruşturmalar Vardır”



Cinayet soruşturmalarındaki hatalara dikkat çeken Atasoy, “Kusursuz cinayet yoktur, kusurlu soruşturmalar vardır” diyerek, yanlış yürütülen süreçlerin adaletin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. Teknolojinin suç işleme yöntemleri üzerindeki etkisine değinen Atasoy, kalp pilini uzaktan telefonla durdurarak bile cinayet işlemenin mümkün olduğunu söyledi.

Turgut Özal’ın Ölümüne: “Kuşkulu Ölüm Olarak Bakılmalıydı”

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüne ilişkin de konuşan Atasoy, “Özal’ın ölümüne kuşkulu ölüm olarak bakılmalıydı. Amerika’da kendisine verilen kalp ilaçları var” diyerek, bu konuda daha detaylı araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Narin Güran Cinayeti: “Erken Konuşuldu, Yanlış Konuşuldu”

Son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olan Narin Güran cinayetiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atasoy, soruşturmanın başında yapılan hatalara dikkat çekti. “Bu cinayetle ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak çok kişi konuştu, erken konuştu, yanlış konuştu. Profesyonelleri rahatsız etti. Tanıklar daha ilk aşamada görüştürülmemeliydi” ifadeleriyle sürecin sağlıklı yürütülmediğini belirtti.



Prof. Dr. Sevil Atasoy’un açıklamaları, suç dünyasına ve adli soruşturmalara dair birçok önemli konuyu yeniden gündeme getirdi.

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