Popüler olduğu dönemde sektörü bırakıp İzmir'e yerleşen Yüksel Ak'tan pişmanlık açıklaması!

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı.

Model, "Biri 18 diğeri 14, çocuklar büyüdü. Annelik ve İzmir, biraz emeklilik hayatı gibi... Eşimle İzmir'de yaşamaya karar verdik. Hamile kalınca tamamen taşındık. Sakin ve huzur dolu bir hayat sürüyoruz İzmir'de... Başlıca İzmir'de yaşama sebebi çocuktu. Çocuk olmadan önce bir İzmir bir İstanbul'da yaşıyorduk. O yüzden zorluk yaşamadık" dedi.

Model, "Başka bir kariyer olur muydu?" sorusuna, "25 yaşında evlendim. 27 yaşından beri İzmir'de yaşıyorum. Herhalde olurdu ama keşke demiyorum. Çok güzel aile hayatım var. Onlarla mutluyum, hiç aramıyorum. İstanbul'a gittiğimde iki gün sonra dönmek istiyorum. 46 yaşındayım podyumu özlemiyorum. Zaten her şey değişti, eskisi gibi ortam değil. Bıraktığım için pişman değilim. Mutluyum ve huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Güzellik yarışmasındaki isimleriN oyunculuk yapmasına Ak, "Dönem dönem değişiyor. Dünyada da böyle olduğunu görüyoruz. Eskiden dünyada da modellik revaçtaydı. Şimdi iş potansiyeli oyunculukta var. Çağ atladık, influencer'luk var gençler onlara yöneliyor" şeklinde konuştu.

Ak, "Güzellik yarışmasında estetiğe karşıyım. Bende estEtik yok. Yüz germe yaptırabilirim 5-10 sene sonra... 46 yaşındayım" açıklamasını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
