 Pınar Yıldız'dan yeni şarkı

Pınar Yıldız, yeni şarkısı “Kavalyesiz Yıldızlar” ile 12 Haziran’da tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.



Söz ve müziği Merve Holefter’e ait olan şarkının aranjesini Esad Fidan üstlendi. Duygusal sözleri, güçlü vokal yorumu ve sinematografik atmosferiyle dikkat çeken eser; yalnızlık, kırgınlık ve içsel ışığını kaybetmeyen bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Şarkının klip yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlenirken, çekimler tiyatro sahnesi estetiğiyle kurgulandı.

Sahne performansı, senkron çekimler, dramatik ışık kullanımı, sis efektleri ve aerial performans detaylarıyla klip, şarkının duygusunu görsel olarak güçlü bir anlatıma taşıyor.

“Kavalyesiz Yıldızlar”, Pınar Yıldız’ın zarif ama güçlü yorumuyla, yaz döneminin en dikkat çeken duygusal çalışmalarından biri olmaya aday.

Kavalyesiz Yıldızlar – 12 Haziran’da tüm dijital platformlarda.

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