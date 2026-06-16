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Pınar Eliçe'den tatil itirafı

Pınar Eliçe'den tatil itirafı

Pınar Eliçe'den tatil itirafı

Pınar Eliçe, annesiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Pınar Eliçe'den tatil itirafı

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Geçen gün Gaziantep'deydik. Oradan Şanlıurfa'ya geçtik. Bu yaz Anadolu turnesine çıkmış gibiyim. Eylülde müzik eğlence programı gelecek bir kanalda... Bütün planları eylül ayına göre yaptım" dedi.

 Pınar Eliçe'den tatil itirafı

Tatille ilgili Eliçe, "Bodrum'u çok sevmiyorum. Benim tatil anlayışım özgür ve rahat olmak istiyorum. Hayatım kusursuz olmakla geçtiği için tatilde özgürlüğümü ilan etmek istiyorum. Orada daha çok dikkatli olmak durumundayım. Salaş tatilleri seviyorum. Gazetecileri yakalanmakla ilgili korkum yok. Yaza hazırım, 55 kiloyum. Selülitim yok" açıklamasını yaptı.

 Pınar Eliçe'den tatil itirafı


Babalar Günü'yle ilgili şarkıcı, "Babalar Günü anlayışım yok. Baba kültürüyle büyümedim. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlu olsun" diye konuştu.

Pınar Eliçe'den tatil itirafı

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