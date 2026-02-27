 Pınar Deniz; Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde olacak

Pınar Deniz, Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde başrolde...

Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.



Pınar Deniz’in projede üstleneceği karakter ve hikâyenin detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.

