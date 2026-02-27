  • Video Galeri Foto Galeri
Pınar Deniz, Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminde başrolde...

 Pınar Deniz; Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde olacak

Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.

 Pınar Deniz; Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde olacak


Pınar Deniz’in projede üstleneceği karakter ve hikâyenin detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.

