  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Geçtiğimiz aylarda kaş ekimiyle gündem olan Pınar Altuğ, yeni görünümüyle yine dikkatleri üzerine çekti.

 Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Ünlü oyuncu, rutin kontrolü için Dr. Burak Tuncer’i ziyaret etti.

 Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Doğal ve dengeli görünümüyle konuşulan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Esteworld’deydi. Kaş ekimi sürecinin ardından gerçekleştirilen kontrol ziyaretinde Altuğ’un memnuniyeti dikkat çekti. Süreci yakından takip eden Dr. Burak Tuncer’in de bizzat ilgilendiği ziyarette, doğal görünümün korunmasına özen gösterildiği öğrenildi. Altuğ’un yüz ifadesine taze bir dokunuş katan kaşları, sevenleri tarafından konuşulmaya devam ederek, beğenileri topluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi
  Magazin

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi
  Magazin

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!
  Magazin

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!
  Magazin

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı
  Magazin

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı
  Magazin

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı