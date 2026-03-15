Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ile çıkan boşanma haberleri hakkında konuştu!

Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu, Yeşim Salkım, Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik'in yer aldığı 'Düşes'in okuma provası Rixos Tersane'de gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı dizi ekibi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çekimleri mart ayında tamamlanacak olan projenin, mayıs ayında İki Dakika Creative House sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, 'Düşes'in hikayesini şu sözlerle anlattı: "Düşes, hayatına yeniden yön veren bir kadının hikayesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla hayata geçen özel bir proje. İki Dakika Creative House olarak dünyada giderek yükselen bir trend haline gelen dikey dizilerde yeni bir kulvar açtığımıza inanıyoruz. Bu formatın yüksek prodüksiyon kalitesi ve güçlü oyuncularla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Düşes bizim için çok kıymetli bir iş."



İŞLERİN ATMOSFERİ DEĞİŞTİ

Pelin Karahan, "Kendime adıma bir ilk. Dijital dünya çok revaçta. İşlerin atmosferi değişti. Kadromuz deneyimli. Güzel ve farklı bir iş. Sosyal medya kirlendikçe uzaklaşmaya başladık. Kadın hikayesi olduğu için mutluyum. Yeniden başlama hikayesi olan bir kadının komedi tarafından bakıyoruz. Güzel bir sıcak aile hikayesi" dedi.

TATLI BİR ROMANTİK KOMEDİ

Özdemir, "Tatlı bir romantik komedi. Dikey formatta izleyiciyle buluşacak bu projede, günün stresinden uzaklaşacağınız keyifli anlar yaşayacak ve hayata dair bazı dersler çıkaracaksınız. Umarım ortaya çok güzel bir iş çıkacak" diye konuştu.



ÇAĞIN RİTMİNİ YAKALAMAK DİYEBİLİRİZ

İdiz, "Menajerim 'YouTube yapalım önemli' derdi. Eski kuşağız o yüzden, 'Haydi canım' derdim. Hiç inanmazdım böyle şeylere. Giderek gerçek olduğunu görüyorum. Oyuncular için zamanın ritmini yakalamak önemli! Dikey diziler de bu ritim yakalanıyor. Çağın ritmini yakalamak diyebiliriz" diye konuştu.

DÜNYADA HER ŞEY GİTTİKÇE GELİŞİYOR

Kumbasar, "İlk dikey dizi deneyimim. Dünyada her şey gittikçe gelişiyor. İlk deneyimim de böyle şahane kadroyla çalıştığım için mutluyum" şeklinde konuştu.



ORTAYA ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Erdal Özyağcılar, "Bugüne kadar çok sayıda yatay dizi çektim, şimdi ise ilk kez dikey bir dizide yer alıyorum. Dikey formatın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu mesleği birlikte sürdürdüğümüz arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Sevgili Mustafa Kotan'ın güzel yüreği ve sabırlı yönetmenliği sayesinde bu projeye 'hayır' demek benim ve kızım Zeynep için imkânsızdı. Ortaya çok güzel bir iş çıkacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.



ELİM AYAĞIM TİTRİYOR

Usta isimlerle kamera karşısına geçen Demirci, "Çaktırmamaya çalışıyorum ama elim ayağım titriyor" dedi.



BİZ FABRİKA İŞLETİYORUZ

Zeynep Özyağcılar, "Bir şey itiraf edeceğim, Mustafa Kotan adını duyunca senaryoyu okumadım. 'Gel dediyse' gelirim. Sürprizli bir rolüm var" dedi. Özyağcılar, "Erdal Bey'le kaçıncı projeniz?" sorusuna, "Biz fabrika işletiyoruz. Beraber yazıyoruz. Daha ortaya çıkmayan işlerimiz var" cevabını verdi.



BU SÜRECİ GÜZEL GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Projeyle ilgili konuşan Karahan, "Bir komedi. Sıcak aile hikayesi. Bir kadının tekrar yükselişi ve ayaklarının üzerinde durması" dedi. Hayata yeni başlayan birini oynayan Karahan, eşi Bedri Güntay'la boşanma iddiaları haberleri üzerine, "Siz de yeni hayata başlıyorsunuz" sözlerine, "Her zaman başlangıçlar güzeldir. Yenilikler! Sektörde eskiyiz ama dikey olarak yeniyiz" diyerek, cevap vermekten kaçındı. Bedri Güntay'la boşanma iddialarının sorulması üzerine oyuncu, "Netleşirse konuşuruz. Ailevi meseleler, hassas konular. Bu süreci güzel götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Karahan, "Bedri Bey'le görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Çocuklarımızın babası tabii ki görüşüyoruz. Hayat arkadaşı ve dostuz. Aramızda hiçbir zaman kötü bir şey" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.