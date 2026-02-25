  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Yapımcılığını Kaymaz Film Production & Burus Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı Parçalı Yıllar filminin galası Soho House’ta gerçekleştirildi.

 Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Galaya filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve sinema hayatından birçok ünlü isim katıldı.

 Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer önemli rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor.

Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti
Geceye; filmin oyuncuları Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, Mine Çayıroğlu, Bilge Şen, İlkin Tüfekçi, Gizem Terzi, Derya Şensoy ve Kaan Kayasan’ın yanı sıra Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Cem Öğet, Asena Tuğal, Barış Baktaş, Yağız Can Konyalı, Hüseyin Avni Danyal, Rodi Kayım, Emre Kızılırmak ve Ahmet Güneştekin gibi birçok ünlü isim katıldı.

Parçalı Yıllar filminin galası gerçekleşti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İsmail Hacıoğlu'nun yerine Cennetin Çocukları dizisine girecek isim belli oldu!
  Magazin

İsmail Hacıoğlu'nun yerine Cennetin Çocukları dizisine girecek isim belli oldu!

Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil boşandı
  Magazin

Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil boşandı

Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Beren Saat ve Kenan Doğulu açıklaması
  Magazin

Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Beren Saat ve Kenan Doğulu açıklaması

Esra Dermancıoğlu Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla görüntülendi
  Magazin

Esra Dermancıoğlu Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla görüntülendi

Sevda Demirel'den özel hayat açıklaması!
  Magazin

Sevda Demirel'den özel hayat açıklaması!

12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor
  Magazin

12 yıldır evli olan Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor