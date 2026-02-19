  • Video Galeri Foto Galeri
Özlem Gezgin'den İtalya'da açıklaması

Özlem Gezgin'den İtalya'da açıklaması... İşte detaylar...

Oyuncu Özlem Gezgin, köpeğiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Hayalet Sevgili filminin çekimleri için İtalya Lecce'den dönen oyuncu, "İstanbul'u özledim ama İtalya'da çok güzeldi. Beş kilo alıp döndüm. Onları vereceğim burada sporla" dedi.

Proje için Gezgin, "Timur Acar ve Müjde Uzman vardı. Müjde ablamı oynadı. Kendi ablam bu kadar benzemiyor bana. İtalya harikaydı. Lecce harika kasaba. Çok güzel görüntüler olacak filmde... Üç hafta orada kaldık. Biz köpeğimle biraz erken gittik. Ben bir ay kaldım. İlk günler ödem olmasın diye çok yemedim ama setin son günlerinde üç öğün makarna yedim" açıklamasını yaptı.

ÇOK KURALCILAR
Oyuncu, "İki farklı kültürün aynı projede buluştu. Sektör olarak İtalya ile Türkiye arasında ne gibi farklar var?" sorusuna, "İtalyanlar müthiş çalışıyor. Ekipten birkaç kişi gelmek istedi, 'Gelmeyin, burada mutlusunuz' dedim. İtalya'da günlük sekiz saat çalışıyorsunuz. Burada 14-15 saat sette kaldığımı hatılıyorum. Bir kere 24 saat sette kaldım. Sendikadan dolayı eskisi gibi değil ama İtalya'da sekiz saat dolunca ekip toplanıp gidiyor. Çok kuralcılar. Çalışma saatleri olarak bizden öndeler" yanıtını verdi.

Can Yaman'ın İtalya'da popüler olmasına oyuncu, "Can Yaman'ı sordular bize. Orada bir haberimiz çıktı, 'İtalya'da film çekiliyor ama Can Yaman yok' diye yazıldı. Orada Can Yaman çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

