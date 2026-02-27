  • Video Galeri Foto Galeri
Orhan Gencebay yakın dostlarıyla iftarda buluştu

Orhan Gencebay, yakın arkadaşı Özcan Sezer'in Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul'daki iftar yemeğine katıldı.

Çin'de iş yapan Sezer, sanatçıyı da oraya götürmek için ikna etmeye çalıştı.

Sezer, "Türkiye'den sonra Orhan Baba'yı Çin'e bekliyoruz. Dört gözle bekleyenler var. Özellikle Orhan Baba'nın soyadının Gencebay olması, Kırgızistan ve Çin’e bağlı Uygur bölgesi olması dolayısıyla oradaki insanlar sabırsızlıkla bekliyorlar. Kencebay köyü var Kırgızistan Çin’in Uygur bölgesi sınırında... İnşallah onu yakın zamanda Çin'e götürmek için çalışmalarımız olacak" dedi.

Gencebay, "Şu anda herhangi bir plan yok ama olabilir. Atalarımızın yaşadığı o güzel topraklarda gezmek ayrı mutluluk olur” diye konuştu.

