Hassan Decor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hasdemir ile Hazal Turan, evliliğe ilk adımı attı.



Çift, aile ve arkadaşları arasında düzenlenen sade törenle nişanlandı.

Genç iş insanı ve Turan, önümüzdeki yıl nikah masasına oturacak.

Çift, mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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