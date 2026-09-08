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Ömer Hasdemir ile Hazal Turan nişanlandı

Ömer Hasdemir ile Hazal Turan nişanlandı

Ömer Hasdemir ile Hazal Turan nişanlandı

Hassan Decor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hasdemir ile Hazal Turan, evliliğe ilk adımı attı.

Ömer Hasdemir ile Hazal Turan nişanlandı
Çift, aile ve arkadaşları arasında düzenlenen sade törenle nişanlandı.

 Ömer Hasdemir ile Hazal Turan nişanlandı

Genç iş insanı ve Turan, önümüzdeki yıl nikah masasına oturacak.

 Ömer Hasdemir ile Hazal Turan nişanlandı

Çift, mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 

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