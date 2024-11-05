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Ofis görünümlerinde Loafer şıklığı

Divarese, profesyonel yaşamda şıklık ve konforu buluşturan yeni loafer koleksiyonuyla hem kadınlar hem de erkekler için stil dolu bir ofis deneyimi sunuyor.

Ofis görünümlerinde Loafer şıklığı

Koleksiyon, yenilikçi detayları ve zarif tasarımlarıyla modern iş dünyasında fark yaratmayı amaçlıyor.

Ofis görünümlerinde Loafer şıklığı

Kadınlara özel piton baskılı loafer modelleri, dikkat çekici detaylarla zenginleştirilirken, toprak tonları koleksiyonun odak noktasını oluşturuyor. Kahverengi ve taba renkleri, loafer şıklığını pekiştirirken, kullanılan teknik malzemelerle maksimum konfor sağlanıyor. Süet dokular üzerindeki eskitme detaylar, klasik ve modern stilleri bir araya getiriyor. Günlük ofis stilinizi tamamlamak için tasarlanan bu özel loaferların çanta versiyonları da uyumlu bir şıklık sunuyor.

Ofis görünümlerinde Loafer şıklığı

Erkek koleksiyonunda ise deri loaferlar öne çıkıyor. Farklı renk seçenekleri her zevke hitap ederken, kullanılan teknik malzemeler uzun saatler süren rahatlık vadediyor. Her bir tasarım, titizlikle işlenerek modern erkeğin ofis stiline kusursuz bir dokunuş katıyor.

Ofis görünümlerinde Loafer şıklığı

Divarese’nin yeni loafer koleksiyonu ile profesyonel görünümlerinizi güncellemek ve yeni koleksiyonu keşfetmek için Divarese mağazaları ve divarese.com.tr ’ye davetlisiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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