 Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  

Nükhet Duru, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken sanatçı, mağazaları gezdi.



Elinden telefonu düşürmediği için Duru, gazetecilerin sorularına cevap veremedi.

Duru, basın mensuplarına selam verdikten sonra telefon görüşmesine devam etti.

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