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Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  

Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı

Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  

Nükhet Duru, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  

Tarzıyla dikkat çeken sanatçı, mağazaları gezdi.

Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  
Elinden telefonu düşürmediği için Duru, gazetecilerin sorularına cevap veremedi.

 Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  

Duru, basın mensuplarına selam verdikten sonra telefon görüşmesine devam etti.

Nükhet Duru'nun Nişantaşı tarzı  

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