 Norm Ender Kazak Gölü Festivali'nde sahne aldı

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi’nin düzenlediği 5. Kazak Gölü Festivali, büyük bir katılımla sona erdi.

Kazak Gölü Mesire Alanı’nda 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festivalde Norm Ender, sahne aldı.

Çeşitli etkinlerin yapıldığı festivalde, binlerce kişi müzik ve eğlence şölenine ortak oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Norm Ender ile yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için hazırladığı ‘Parla’ marşını seslendiren Norm Ender, Türk bayraklarıyla alanı dolduranlar binlerce kişiye gurur dolu bir akşam yaşattı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, festivale katılan sanatçılara teşekkür ederek plaket sundu ve önümüzdeki yıllarda konserlerin daha da artarak geniş kitlelere yayılacağını söyledi.

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