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‘Ne Gemiler Yaktım' Show TV'de başlıyor

Show TV’de bu akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak olan, Ay Yapım’ın dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ heyecanla bekleniyor. Bölüme saatler kala yayınlanan yeni sahne, Yasemin ve Fidan’ın yollarının nasıl kesişeceğine dair merakı giderek artırdı.

‘Ne Gemiler Yaktım' Show TV'de başlıyor

‘Ne Gemiler Yaktım’ için artık son saatler! Bu akşam birinci bölümüyle Show TV’de ekrana gelecek olan dizinin yayınlanan yeni sahnesinde, Yasemin küçük kızına olan sevgisinden ve bağlılığından bahsederken, kızı için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Kızının başına bir şey gelirse gözünü karartabileceğini açıkça ifade eden Yasemin’in Fidan’a söylediği tehditkar sözler dikkat çekiyor. İki kadının yollarının nasıl kesişeceği büyük bir merakla bekleniyor. 

‘Ne Gemiler Yaktım' Show TV'de başlıyor

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor. 

‘Ne Gemiler Yaktım' Show TV'de başlıyor

‘Ne Gemiler Yaktım’ bu akşam saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

 

 

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