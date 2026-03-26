Nazlı Senem Ünal'dan Başıma Bela sürprizi

Nazlı Senem Ünal, oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerinde de dikkat çeken bir projeye imza atıyor.



Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç’ın klasikleşmiş parçalarından Başıma Bela, Nazlı Senem Ünal yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluşuyor.



BTM Production etiketiyle 27 Mart Cuma günü yayınlanacak şarkının düzenleme ve mix/masteringi Tarık İster'e ait. Çekimleri İkincikat Kadıköy’de gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini ise Ufuk Cebeci üstlenirken, görüntü yönetmenliğinde Cahit Erşan imzası bulunuyor.

Nazlı Senem Ünal yorumuyla Başıma Bela, 27 Mart'ta tüm dijital platformlarda!

