 Naz Göktan, İngilizcesiyle takdir topladı

SnobMagazin.com

Oyuncu Naz Göktan, başrollerinde yer aldığı Kurtuluş filminin Berlin Film Festivali Ana Yarışma’daki dünya prömiyerinde etkileyici İngilizcesiyle takdir topladı.

Uluslararası basınla gerçekleştirdiği röportajlarda rahat tavırları ve şıklığıyla dikkat çeken Naz Göktan, festivalin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

