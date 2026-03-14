Murat Kurşun'dan yapay zekalı Sevenler Gece Ölür

Murat Kurşun, yaklaşık 23 yıl aradan sonra o dönemden bu yana popülaritesini kaybetmeyen şarkısı Sevenler Gece Ölür’ü güncelleyerek yeniden çıkardı.



Yapay zeka desteğiyle rap tarzında okunan şarkının sözü Ömer Faruk Güney, müziği Murat Kurşun ve düzenlemesi ise Hatem Tutkuş imzasını taşıyor.

Sevenler Gece Ölür’ün video klibini de yönetmen Alişan Günay Yıldırım, Murat Kurşun’u gece yarısı Tuzla sokaklarında çekti.



Şarkı tüm dijital platformlarda yerini alırken klip ilk günden itibaren sosyal medyada geniş yer buldu.

