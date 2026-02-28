 Motive'den yeni single

  • Video Galeri Foto Galeri
Motive yeni şarkısı Ying Yang'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz ay global listelerde 1 numaraya yükselen Motive, bu kez başarı hikâyesiyle değil, içsel bir yolculukla karşımıza çıkıyor.

Parçanın prodüksiyonu, İsviçre’de dünya yıldızlarıyla çalışan Fireonblack imzası taşıyor. Video klibin yönetmenliğini ise İngiliz yönetmen Biggz üstleniyor.

