 Motive'den yeni single

Motive yeni şarkısı Ying Yang'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz ay global listelerde 1 numaraya yükselen Motive, bu kez başarı hikâyesiyle değil, içsel bir yolculukla karşımıza çıkıyor.



Parçanın prodüksiyonu, İsviçre’de dünya yıldızlarıyla çalışan Fireonblack imzası taşıyor. Video klibin yönetmenliğini ise İngiliz yönetmen Biggz üstleniyor.

