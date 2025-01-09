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Minik dayılar görüldü

7 Şubat'ta vizyona girmek için gün sayan Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, kız kardeşi Sema Bayraktar sayesinde dayı oldu.

Minik dayılar görüldü

Mehmet Sarp ve Ahmet Pars isimlerini alan ikizler, ailenin en yeni fertleri oldu. Abisi Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminde Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar'ın yeğenleri ile çekildiği fotoğrafı görenler "Minik dayılar geldi" yorumunu yaptı.

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