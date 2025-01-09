Minik dayılar görüldü

Mehmet Sarp ve Ahmet Pars isimlerini alan ikizler, ailenin en yeni fertleri oldu. Abisi Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminde Cevahir karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar'ın yeğenleri ile çekildiği fotoğrafı görenler "Minik dayılar geldi" yorumunu yaptı.

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