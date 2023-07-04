Milyonluk ev partisi

Bodrumun konuştuğu bu özel geceyi iş insanları Uğurcan Kapıdağ ile Murat Sönmez ev sahipliği yaptı. Yakın arkadaşlarını ve ünlü simaları partilerinde misafir ettiler.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren özel partiyi duyan iş insanları ve ünlülerde aynı güzellikte partiler düzenlemek için girişimde bulunmaya başladılar.

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