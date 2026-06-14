Milli karateci Ece Yılmaz oyunculuğa yeşil ışık yaktı

8.Marka ve Vizyon Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kişisel Antrenörü” ödülünü alan milli karateci Ece Yılmaz, spor kariyerinin yanı sıra oyunculuk hayallerini de anlattı.



Karate sporundaki başarılarıyla dikkat çeken Yılmaz, çevresinden sık sık eski dünya güzeli Azra Akın’a benzetildiğini söyledi. Bu benzetmenin kendisini mutlu ettiğini belirten başarılı sporcu, “Azra Akın’a benzetilmek benim için gurur verici. Kendisi Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri. Böyle bir benzetme almak elbette çok hoş” dedi.



Oyunculuğa da ilgi duyduğunu ifade eden Yılmaz, özellikle dönem dizilerinde yer almak istediğini söyledi. Tarihi yapımları ilgiyle takip ettiğini belirten milli sporcu, “Eğer doğru proje karşıma çıkarsa oyunculuğu değerlendirebilirim. Özellikle dönem dizilerinde güçlü ve savaşçı bir kadın karakteri canlandırmak isterim” diye konuştu.



Kendisine yöneltilen ilginç sorulara da değinen Yılmaz, “Genelde erkeklerden ‘Beni dövebilir misin?’ sorusunu alıyorum. İlk başlarda şaşırıyordum ama artık alıştım” diyerek gülümsedi.



Sporun dışında müzik, dans ve seyahatle ilgilendiğini söyleyen başarılı sporcu, boş zamanlarında bağlama çaldığını ve farklı kültürleri keşfetmekten keyif aldığını sözlerine ekledi.

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