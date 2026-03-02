  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, önceki gün Galataport İstanbul'da objektiflere yansıdı.

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mutlu, “Çocuğumu büyütüyorum, her şey yolunda. Arkadaşımızın mağazası için ziyarete geldik. Beraber bir yemek yedik.” dedi.

 Mihre Mutlu'nun AVM tarzı

Mutlu, açıklamasının ardından arkadaşlarıyla birlikte Galataport’ta vakit geçirdi.

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi
  Magazin

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi
  Magazin

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!
  Magazin

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!
  Magazin

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  
  Magazin

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı
  Magazin

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı