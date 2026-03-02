 Mihre Mutlu'nun AVM tarzı

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, önceki gün Galataport İstanbul'da objektiflere yansıdı.



Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Mutlu, “Çocuğumu büyütüyorum, her şey yolunda. Arkadaşımızın mağazası için ziyarete geldik. Beraber bir yemek yedik.” dedi.

Mutlu, açıklamasının ardından arkadaşlarıyla birlikte Galataport’ta vakit geçirdi.

