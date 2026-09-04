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Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Oyuncu Metin Yıldız ve eşi Ceylan Yılmaz'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Metin Yıldız'dan fındık esprisi
Karadeniz'de fındık topladığını belirten oyuncu, "Fındık zamanı aileleri ve gurbettekileri bir araya gelmesi için manası var. Onun dışında eziyet" dedi.

 Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Karadenizli sanatçıların fındık toplayan Yıldız, "Bizim orada sanatçı, savcı ya da hakim ne olursa ol herkes fındık topluyor" açıklamasını yaptı.

 Metin Yıldız'dan fındık esprisi

Gülşen'in fındık toplamasıyla ilgili oyuncu, "Gülşen'i gördüm. Fotoğrafını çektirmiş ve gitmiş gibi... Çokta fındık toplamış gibi değil. Şaka yapıyorum toplamıştır. Statü yok, topluyorsun" diye konuştu.

Metin Yıldız'dan fındık esprisi
Babalıkla ilgili Yıldız, "Harika..." dedi.

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