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Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli İstanbul'a geldi! İşte detaylar...

Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!

Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Meryem Uzerli İstanbul'a geldi!

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan başarılı oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalamayıp hatıra fotoğrafı çektiren Uzerli, sempatik ve cana yakın tavırlarıyla sevenleri tarafından beğeni topladı. Alışverişini tamamladıktan sonra kendisini almaya gelen aracına yönelen güzel oyuncu, şık soğuk hava tarzı ve güzelliği ile de dikkat çekti.

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