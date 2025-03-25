Merve Tüfekçi Emre’den organik beslenme ve mutlu aile formüller

'Merve ile Şifa Yolculuğu’ kanalında hazırladığı videolarda bedensel ve ruhsal sağlığa dair çok önemli bilgiler aktarırken aynı zamanda çocuklar ve aileler için de sağlıklı beslenmeye ve çocuk – ebeveyn iletişimine yönelik önemli bilgiler aktarıyor.

21 Günlük Olumlama Önerisi

Olumsuz düşüncelerin, geleceğe de olumsuz yansıdığını vurgulayan Merve Tüfekçi Emre, pozitif bakış açısı ve olumlama teknikleri sayesinde daha mutlu bir yaşamın mümkün olduğunu belirtiyor. Emre, sabahları aynanın karşısında “Kendimi seviyorum, kendime inanıyorum, kendime güveniyorum” şeklinde olumlama cümleleri kurmanın, 21 gün boyunca devam ettirilmesi hâlinde güçlü bir dönüşüm yaratabileceğini söylüyor. “Yaşamımızı kendimiz yaratıyoruz, bu nedenle sürekli olumsuza odaklanmak yerine, olumlu düşünmeyi seçmek en önemli adım” diyor.

Organik ve Sağlıklı Beslenme Vurgusu

Sağlıklı bir yaşamın temelinde organik ve gerçek ürünlerle beslenmenin yer aldığını ifade eden Emre, oğlu Barış ile birlikte hazırladığı videolarda çocuklara ve ailelere yönelik eğlenceli içerikler üretiyor. Özellikle ata tohumu kullanımı, organik tarımın önemi ve çiftlik hayvanlarından elde edilen doğal ürünlere ilişkin bilgilendirmeler yapıyor.

Emre, gezen tavuk yumurtası satın alırken mutlaka sorulması gereken soruları sıralayarak, “Çiftliğin nerede olduğu, tavukların nasıl beslendiği, nerede gezdiği, hangi suyu içtiği, mutLu olup olmadığı, antibiyotik ya da suni yem kullanılıp kullanılmadığı gibi detayların mutlaka sorgulanması gerekiyor. Mutsuz ve sağlıksız koşullarda yetişen tavukların yumurtası doğrudan sağlığımızı etkiliyor” diyerek, aileleri özenli alışveriş yapmaya çağırıyor.

Mutlu Aile, Mutlu Çocuklar

Eşi Burak Emre ile birlikte mutlu ve sevgi dolu bir aile ortamının, çocukların gelişiminde kritik rol oynadığını belirten Merve Tüfekçi Emre, “Herkesin kendine has annelik ve babalık anlayışı var. Önemli olan, birlikte geçirdiğimiz kısıtlı süreyi kaliteli kılmak ve bu süre zarfında tamamen onlara odaklanmak” diye konuşuyor.

Burak Emre ise, “Babalık feragat, fedakârlık ve dikkat gerektiriyor. Çocuklar çok çabuk büyüyor; bu nedenle mümkün olduğu kadar onlarla vakit geçirmek, sevgi ve ilgiyi aktarmak önemli” dedi. Aile olarak haftada en az 3-4 kez birlikte kahvaltı yaptıklarını söyleyen Emre çifti, özellikle 6 yaşına kadar çocuklarla paylaşılacak ortak vakitlerin, özgüven ve aile bağlarının güçlenmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Teknoloji Kullanımını Sınırlandırma ve Değer Öğretisi

Tablet ve televizyon gibi ekran sürelerini kısıtlamaya önem verdiklerini aktaran çift, “Sıkıldıklarında ekran izlemek yerine neler yapabileceklerini birlikte keşfediyoruz” diyor. Emre çifti ayrıca “Her şeyin değerini anlamaları için çocuklara sürekli oyuncak almamak, onları yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik etmek gerekiyor” sözleriyle, çocuk yetiştirirken aşırı tüketim kültüründen uzak durmanın faydasına da dikkat çekiyor.

“Sorunlar Konuşularak Çözülmeli”

Son olarak ikili, evliliklerde yaşanan sorunlarla yüzleşmekten kaçınmamak gerektiğinin altını çizerek, “Birbirimizi anlamak, duyguları açıkça ifade etmek aile içi huzurun anahtarı. Kendimizi geliştirdiğimizde, çocuklarımız da mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişiyor” ifadeleriyle sözlerini noktalıyor.

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